Трёхкратная олимпийская чемпионка 2026 года французская биатлонистка Жулия Симон рассказала о целях на предстоящий сезон, отметив, что хочет быстрее обычного набрать форму.

– В 2023 году ты выиграла «Большой хрустальный глобус». Планируешь ли ты уже с самого начала нынешнего сезона бороться за него снова?

– «Большой хрустальный глобус» не является моей непосредственной целью. Думаю, это то, к чему приходишь постепенно, по ходу сезона. Я хочу постараться раньше, чем обычно, разогнать свой «дизельный двигатель», потому что мне действительно требуется много времени, чтобы набрать форму. Хотелось бы уже на первой неделе Кубка мира выступать на своём уровне, чувствовать себя хорошо, быть в хорошей физической форме и, самое главное, сохранять концентрацию на стрельбище. Конечно, если ты хочешь бороться за глобус, гораздо приятнее включиться в борьбу с самого начала сезона. В любом случае, чтобы претендовать на него, нужно стабильно выступать на протяжении всего сезона. Поэтому я хотела бы дать себе такую возможность.

– Как справляешься со своей особенностью медленно входить в сезон?

– Мне всегда требовалось много соревнований. Наш вид спорта в этом плане особенный: мы много тренируемся, а зимой выступаем на протяжении довольно короткого периода, когда соревнования идут один за другим. Мне нужно соревноваться, чтобы войти в ритм и почувствовать, что я постепенно всё лучше восстанавливаюсь, — сказала Симон в эфире RMC Sport.