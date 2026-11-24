Двукратная олимпийская чемпионка 2026 года по биатлону Лу Жанмонно рассказала о восстановлении после сезона-2025/2026.

— В прошлом году у тебя был невероятный сезон: ты выиграла «Большой хрустальный глобус», а также малые глобусы в индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования. К этому нужно добавить четыре олимпийские медали, в том числе две золотые в эстафетах. Думаю, после такого эмоционально насыщенного сезона нужно было восстановиться — но ты сама нам сейчас об этом расскажешь. Удалось ли тебе немного отдохнуть и набраться сил?

— Да, конечно. Правда, сезон был долгим. Я взяла на месяц больше отдыха, чем обычно. Обычно я возвращаюсь к тренировкам в начале мая, а в этот раз начала только в начале июня. Это было необходимо. Все тренеры говорили мне: главное — не возвращаться слишком рано. Когда сезон удачный, часто хочется сразу снова включиться в работу и продолжать набирать результаты, но это не лучшая стратегия. Поэтому в июне я сделала перерыв. Из-за этого до середины июля тренироваться было немного тяжелее, но потом форма постепенно вернулась. Восстановление заняло больше времени, — приводит слова Жанмонно RMC Sport.