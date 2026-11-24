Двукратная олимпийская чемпионка 2026 года по биатлону Лу Жанмонно рассказала о мотивации на новый олимпийский цикл.

— Подготовка у вас проходит и на лыжероллерах — до того, как вы снова встанете на снег. Лу, тебе 28 лет, и в прошлом сезоне ты практически всего добилась. После такого может возникнуть — возможно, даже неосознанно — некоторый спад мотивации или чувство, что уже достигла своей цели. К тому же следующие Игры во Франции ещё не скоро. Как ты сама ко всему этому относишься? Чувствуешь ли ты себя спокойнее и расслабленнее перед сезоном после таких успехов — или по-прежнему так же голодна до побед?

— Думаю, независимо от результатов, после олимпийского цикла всегда нужна такая передышка: он знаменует конец одного этапа, и важно заново найти мотивацию. Конечно, мне приятно, что я достигла главной цели, которую ставила перед собой в карьере. Но впереди ещё много важных достижений.У меня пока нет личных титулов ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских играх. И ещё есть моменты, в которых в прошлом году мне хотелось бы выступить лучше. Именно это мотивирует меня вернуться в этом сезоне: хочется лучше реализовать свои возможности и завоевать две-три недостающие медали, — приводит слова Жанмонно RMC Sport.