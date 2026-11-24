Мартин Понсилуома пропустит этап Кубка мира в Контиолахти по личным причинам

Двукратный чемпион мира по биатлону, 31-летний швед Мартин Понсилуома пропустит первый этап Кубка мира — 2026/2027, который пройдёт в Контиолахти, Финляндия, по личным причинам.

«Мартин и Ханна [Эберг] просят уважать их частную жизнь в ближайшее время», – приводит текст заявления пресс-секретаря шведской команды NRK.

В июле 2026 года стало известно, что Мартин Понсилуома и двукратная олимпийская чемпионка Ханна Эберг ждут ребёнка. Этап Кубка мира в Контиолахти пройдёт с 26 по 29 ноября.

Мартин Понсилуома — олимпийский чемпион 2026 года в гонке преследования, серебряный призёр Игр 2022 года, а также двукратный чемпион мира.