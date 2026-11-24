Тириль Экхофф составила топ-3 фаворитов сезона-2026/2027 Кубка мира у мужчин и женщин

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону норвежка Тириль Экхофф назвала топ-3 биатлониста среди мужчин и женщин перед стартом сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресc-служба IBU.

Среди мужчин Экхофф выбрала норвежца Йохан-Олава Ботна, француза Эрика Перро и ещё одного представителя Норвегии Ветле Шоста Кристиансена. Среди женщин топ Тириль возглавила француженка Лу Жанмонно, а далее были выбраны Осеан Мишлон из Франции и норвежка Марен Киркеэйде.

Сезон-2026/2027 стартует этапом Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдёт с 26 по 29 ноября.

Победителями общего зачёта Кубка мира по биатлону по итогам сезона-2025/2026 стали французы Эрик Перро и Лу Жанмонно. Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.