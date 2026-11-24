Сборная Норвегии по биатлону представила состав на первый этап Кубка мира сезона-2026/2027

Сборная Норвегии представила состав команды на первый этап Кубка мира сезона-2026/2027, который пройдёт в Контиолахти, Финляндия, с 26 по 29 ноября.

В состав мужской сборной вошли Йохан-Олав Ботн, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал, Исак Фрей, Стурла Легрейд, Мартин Улдаль.

Женскую команду составят Марте Йохансен, Марен Киркеэйде, Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Юни Арнеклейв, Сири Скар.

Этапы Кубка мира продлятся до марта 2027 года и завершатся в Норвегии. Победителями общего зачёта Кубка мира по биатлону по итогам сезона-2025/2026 стали французы Эрик Перро и Лу Жанмонно. Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.