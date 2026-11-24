Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону норвежка Тириль Экхофф поделилась ожиданиями от выступления сборной Норвегии в сезоне-2026/2027 Кубка мира.

«Думаю, мужская команда будет сильнее, чем в прошлом году; надеюсь, что и норвежские девушки выступят лучше, чем в прошлом сезоне, и навяжут серьёзную борьбу француженкам», — приводит слова Экхофф пресс-служба IBU.

Сезон-2026/2027 стартует этапом Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдёт с 26 по 29 ноября.

Победителями общего зачёта Кубка мира по биатлону по итогам сезона-2025/2026 стали французы Эрик Перро и Лу Жанмонно. Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.