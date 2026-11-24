Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка Европы бывшая шведская биатлонистка Мона Брорссон считает, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года Эльвира Эберг может выиграть общий зачёт Кубка мира — 2026/2027.

«Пока Ханна [Эберг] и Линн [Гестблом] пропускают сезон, у молодых спортсменов появляется отличный шанс закрепиться на уровне Кубка мира. Эльвира [Эберг], Анна Магнуссон, Самуэльссон и Мартин Понсилуома будут стабильно бороться за места на подиуме, а возможно, и за победу в общем зачёте. Думаю, Эльвира выиграет общий зачёт, а также станет главной героиней чемпионата мира. Стоит обратить внимание на Анну-Карин Хейденберг — она вполне может впервые в карьере подняться на личный подиум Кубка мира, а Филип Линдквист-Флеттен поборется за лидерство в зачёте спортсменов до 23 лет», — приводит слова Брорссон пресс-служба IBU.