Сборная Франции по биатлону представила состав команды на первый этап Кубка мира сезона-2026/2027, который пройдёт в Контиолахти, Финляндия, с 26 по 29 ноября.

Женскую команду представят Камиль Бене, Пола Боте, Жюстин Бреза-Буше, Жилонн Гигонна, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жулия Симон.

В состав мужской сборной вошли Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Валентен Лежён, Оскар Ломбардо, Гаэтан Патюрель, Эрик Перро.

Этапы Кубка мира продлятся до марта 2027 года и завершатся в Норвегии. Победителями общего зачёта Кубка мира по биатлону по итогам сезона-2025/2026 стали Эрик Перро и Лу Жанмонно. Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.