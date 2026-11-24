Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону в масс-старте на 12,5 км француженка Жюстин Бреза-Буше рассказала, как самостоятельная подготовка вернула ей интерес к биатлону, когда она уже подумывала о завершении карьеры, а также высказалась о тренировках со сборной Франции перед началом сезона-2026/2027.

«В первые дни было очень некомфортно — как мне, так и тренерскому штабу. Мы рассчитывали, что процесс пройдёт более гладко, но этого не случилось. Мой график тренировок совершенно не совпадал с расписанием моих коллег по сборной Франции.

В итоге всё прошло очень хорошо, хотя на этом сборе мне пришлось заново искать свой ритм. Честно говоря, я бы ушла. С тяжёлым сердцем, но ситуация стала очень сложной для моего психического здоровья. Накопилось слишком много усталости, слишком сильное истощение», — приводит слова Бреза-Буше L’Équipe.

Жюстин Бреза-Буше вошла в состав сборной Франции на первый этап Кубка мира сезона-2026/2027, который пройдёт в Контиолахти, Финляндия, с 26 по 29 ноября.