Рёш и Брорссон оценили шансы Жанмонно на победу в общем зачёте Кубка мира — 2026/2027

Олимпийский чемпион 2006 года в эстафете, бывший немецкий и бельгийский биатлонист Михаэль Рёш и олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка Европы бывшая шведская биатлонистка Мона Брорссон поделились мнением, сможет ли француженка Лу Жанмонно снова выиграть общий зачёт Кубка мира.

«Лу, безусловно, будет претендовать на победу в общем зачёте, но в этом году Эльвира [Эберг] выглядит просто неудержимой», — приводит слова Брорссон пресс-служба IBU.

«В последние сезоны она демонстрировала невероятно точную стрельбу; с такими показателями она победит… Также мне кажется, что у Янины Хеттих-Вальц есть хорошие шансы попасть в топ-6», — заявил Рёш.