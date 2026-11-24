28 ноября в Ханты-Мансийске стартует розыгрыш биатлонного Кубка Содружества – 2026/2027. В соревнованиях примут участие российские и белорусские биатлонисты. Всего в рамках турнира состоится пять этапов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапов соревнования.

Биатлон. Кубок Содружества — 2026/2027. Расписание этапов:

первый этап. 28-29 ноября. Ханты-Мансийск;

второй этап. 9-10 января 2027. Рязань;

третий этап. 11-14 февраля. Раубичи (Беларусь);

четвёртый этап. 19-21 февраля. Мурманск;

пятый этап. 3-4 апреля. Мурманск.

Действующими победителями общего зачёта Кубка Содружества являются российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.