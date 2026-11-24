Расписание этапов Кубка Содружества по биатлону в сезоне-2026/2027
28 ноября в Ханты-Мансийске стартует розыгрыш биатлонного Кубка Содружества – 2026/2027. В соревнованиях примут участие российские и белорусские биатлонисты. Всего в рамках турнира состоится пять этапов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапов соревнования.
Биатлон. Кубок Содружества — 2026/2027. Расписание этапов:
первый этап. 28-29 ноября. Ханты-Мансийск;
второй этап. 9-10 января 2027. Рязань;
третий этап. 11-14 февраля. Раубичи (Беларусь);
четвёртый этап. 19-21 февраля. Мурманск;
пятый этап. 3-4 апреля. Мурманск.
Действующими победителями общего зачёта Кубка Содружества являются российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.
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