Стал известен состав сборной Германии на первый этап КМ по биатлону в Контиолахти

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону определился с составом команды на первый этап Кубка мира сезона-2026/2027, который пройдёт в Контиолахти, Финляндия, с 26 по 29 ноября.

В составе мужской сборной выступят Филипп Хорн, Фабиан Каскель, Филипп Наврат, Данило Ритмюллер, Элиас Зайдль, Юстус Штрелов.

В женских гонках примут участие Марлен Фихтнер, Янина Хиттих-Вальц, Юлия Кинк, Йоханна Пуфф, Юлия Таннхаймер, Ванесса Фойгт.

Этапы Кубка мира продлятся до марта 2027 года и завершатся в Норвегии. Победителями общего зачёта Кубка мира по биатлону по итогам сезона-2025/2026 стали французы Эрик Перро и Лу Жанмонно. Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.