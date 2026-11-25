Двукратная олимпийская чемпионка 2026 года по биатлону Лу Жанмонно рассказала о настрое на новый сезон, отметив, что старается не зацикливаться на защите звания победителя общего зачёта Кубка мира – 2025/2026.

«Когда испытываешь некоторое напряжение, особенно перед первыми гонками, могут снова появиться негативные мысли, например, желание защитить свой титул. В этом сезоне моя цель – сосредоточиться на том, что я хочу улучшить по сравнению с прошлым годом, а не на том, что мне хотелось бы защитить.

Сейчас я считаю, что больше не владею этим титулом. Как только мы выходим на старт первой гонки, всё начинается с нуля, и я такая же спортсменка, как и все остальные, точно так же, как и Лиза Виттоцци», – приводит слова Жанмонно Ski Nordique.