Второй этап Кубка России по биатлону перенесён из Увата в Уфу из-за погодных условий

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила о переносе второго этапа Кубка России из Увата, Тюменская область, в Уфу в связи с неподходящими погодными условиями в регионе.

«Союз биатлонистов России объявляет о переносе второго этапа Альфа‑Банк Кубка России по биатлону. Соревнования, которые должны были пройти с 7 по 14 декабря 2026 года в селе Уват (Тюменская область), состоятся в Уфе в те же даты. Решение принято из‑за отсутствия устойчивого снежного покрова в Увате.

Третий этап Альфа-Банк Кубка России, запланированный на 14-21 декабря 2026 года, также пройдёт в Уфе», — говорится в заявлении пресс-службы.