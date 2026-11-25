Шведские биатлонисты Ханна Эберг и Мартин Понсилуома сообщили о том, что стали родителями. Спортсмены поделились фотографией ребёнка в социальной сети.

Фото: Из личного архива Эберг и Понсилуома

«Наконец-то наш маленький мальчик появился на свет. Вся семья чувствует себя хорошо», — написала Эберг.

Ханне Эберг 31 год. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и обладательницей двух серебряных медалей Олимпийских игр. Также на счету шведской биатлонистки три золота чемпионата мира. 31-летний Мартин Понсилуома является олимпийским чемпионом 2026 года в гонке преследования, серебряным призёром Олимпиады 2022 года, а также двукратным чемпионом мира.