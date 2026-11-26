Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти: расписание соревнований 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, в Контиолахти, Финляндия, стартует первый этап Кубка мира — 2026/2027 по биатлону. В рамках первого дня соревнований пройдёт мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира на сегодня.

Биатлон. Кубок мира — 2026/2027. Первый этап. Контиолахти, Финляндия. Расписание 26 ноября (время московское):

18:00 — Мужчины. 20 км. Индивидуальная гонка.

Кубок мира — 2026/2027 по биатлону пройдёт с 26 ноября 2026 года по 21 марта 2027 года. Действующими обладателями «Большого хрустального глобуса» являются французские биатлонисты Эрик Перро у мужчин и Лу Жанмонно в женских соревнованиях.