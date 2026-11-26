1-й этап Кубка мира: где смотреть, во сколько начало мужской индивидуальной гонки на 20 км

Сегодня, 26 ноября, в Контиолахти, Финляндия, стартует первый этап Кубка мира — 2026/2027 по биатлону. В рамках первого дня соревнований пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало запланировано на 18:15 мск.

В прямом эфире гонку покажет Okko. Также за развитием событий можно следить в Матч-центре «Чемпионата».

Кубок мира — 2026/2027 по биатлону пройдёт с 26 ноября 2026 года по 21 марта 2027 года. Этап в финском Контиолахти завершится 29 ноября. Действующими обладателями «Большого хрустального глобуса» являются французские биатлонисты Эрик Перро у мужчин и Лу Жанмонно в женских соревнованиях.