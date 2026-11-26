Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе повторил свой худший личный результат на Кубке мира. Сегодня, 26 ноября, он занял 83-е место в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира-2026/2027 в Контиолахти, Финляндия.

На аналогичной позиции француз был по итогам спринта в Оберхофе в сезоне-2020/2021.

Победу в сегодняшней гонке одержал американец Кэмпбелл Райт с результатом 46.29,8. Он стал первым в истории США биатлонистом с личной победой на этапе Кубка мира. Второе место занял Юстус Штрелов из Германии, отставав от лидера на 1.20,1. Тройку призёров замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен с отставанием 1.23,2.