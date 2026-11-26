Кентен Фийон Майе повторил свой худший личный результат на Кубке мира
Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе повторил свой худший личный результат на Кубке мира. Сегодня, 26 ноября, он занял 83-е место в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира-2026/2027 в Контиолахти, Финляндия.
На аналогичной позиции француз был по итогам спринта в Оберхофе в сезоне-2020/2021.
Победу в сегодняшней гонке одержал американец Кэмпбелл Райт с результатом 46.29,8. Он стал первым в истории США биатлонистом с личной победой на этапе Кубка мира. Второе место занял Юстус Штрелов из Германии, отставав от лидера на 1.20,1. Тройку призёров замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен с отставанием 1.23,2.