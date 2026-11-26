Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался по поводу возвращения двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Эйнара Хедегарта в биатлон.

– Посмотрим, поедет ли он какой-нибудь этап Кубка мира. Судя по тому, что мы видели до сих пор, я думаю, нет.

– Ты не впечатлён?

– Это зависит от того, какие были ожидания изначально. У многих есть картинка, что он придёт и будет кататься вокруг нас, биатлонистов, восьмёрками, и ему не нужно будет попадать в мишени. Правда в том, что на прошедших соревнованиях по лыжероллерным гонкам он не был самым быстрым. И потом, это сложная команда, в которую трудно пробиться, если ты не такой же хороший стрелок, – приводит слова Самуэльссона Expressen.

Швед также обратился к Хедегарту.

«Будет интересно посмотреть, как быстро ты едешь и как хорошо стреляешь. Я готов принять бой», – сказал Самуэльссон.