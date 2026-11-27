«Очень трудно сказать». Бьорндален — о шансах Хедегарта на участие в Кубке мира

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказался по поводу шансов двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Эйнара Хедегарта на участие в Кубке мира по биатлону – 2026/2027. Норвежец не уверен, сможет ли его соотечественник пробиться на турнир.

«Это может занять две недели, а может и шесть месяцев. Очень трудно сказать», – приводит слова Бьорндалена VG со ссылкой на NTB.

В спринте на 10 км на этапе Кубка IBU, который прошёл в Идре, Швеция, 26 ноября Эйнар Хедегарт финишировал 13-м. Ранее неуверенность по поводу участия Хедегарта в Кубке мира выразил также олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон.