Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти: расписание соревнований 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, в Контиолахти, Финляндия, продолжится первый этап Кубка мира – 2026/2027 по биатлону. В рамках второго соревновательного дня этапа состоится женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на пятницу.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия. Расписание соревнований на 27 ноября (время — московское):

18:15. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины.

Кубок мира — 2026/2027 по биатлону проходит с 26 ноября 2026 года по 21 марта 2027 года. Действующими обладателями «Большого хрустального глобуса» являются французские биатлонисты Эрик Перро у мужчин и Лу Жанмонно в женских соревнованиях.