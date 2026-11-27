Биатлон, Кубок мира, 1-й этап, женщины: во сколько начало гонки, где смотреть

Сегодня, 27 ноября, в Контиолахти, Финляндия, продолжится Кубок мира – 2026/2027 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится индивидуальная гонка у женщин. Старт соревнований запланирован на 18:15 мск. Трансляцию стартов Кубка мира – 2026/2027 по биатлону в России осуществляет онлайн-кинотеатр Okko.

Российские спортсмены не принимают участия в соревнованиях.

Кубок мира — 2026/2027 по биатлону пройдёт с 26 ноября 2026 года по 21 марта 2027 года. Действующими обладателями «Большого хрустального глобуса» являются французские биатлонисты Эрик Перро у мужчин и Лу Жанмонно в женских соревнованиях.