Эльвира Эберг выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на первом этапе Кубка мира — 2026/2027, который проходит в Контиолахти, Финляндия. Она преодолела дистанцию за 41.47,9 и допустила один промах.
Второй стала представительница Финляндии Соня Лейнамо, уступив лидеру 22,7 секунды. Тройку призёров замкнула француженка Жулия Симон (+35,4).
Биатлон. Кубок мира — 2026/2027. Первый этап. Контиолахти, Финляндия. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины:
- Эльвира Эберг (Швеция) – 41.47,9 (1 промах).
- Соня Лейнамо (Финляндия) – отставание 22,7 (0).
- Жулия Симон (Франция) +35,4 (0).
- Осеан Мишлон (Франция) +53,1 (0).
- Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) +1.19,7 (0).
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