Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на первом этапе Кубка мира — 2026/2027, который проходит в Контиолахти, Финляндия. Она преодолела дистанцию за 41.47,9 и допустила один промах.

Второй стала представительница Финляндии Соня Лейнамо, уступив лидеру 22,7 секунды. Тройку призёров замкнула француженка Жулия Симон (+35,4).

Биатлон. Кубок мира — 2026/2027. Первый этап. Контиолахти, Финляндия. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины: