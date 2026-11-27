«Лучше и быть не может». Кэмпбелл Райт — о победе в индивидуальной гонке на КМ в Финляндии

Американский биатлонист Кэмпбелл Райт прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка мира в Финляндии. Райт впервые в карьере завоевал жёлтую майку. Это достижение среди американских биатлонистов до него покорялось лишь Тиму Берку 17 лет назад.

«Казалось, можно просто потерять сознание. Нужно было продолжать давить, двигаться дальше, к финишной черте. Конечно, когда я пересёк линию, подумал: «А ведь неплохо вышло!»

Лучше и быть не может, сто процентов! Чувствовал себя великолепно. Когда видишь промежуточные результаты и понимаешь, что лидируешь, ноги совсем не болят. Вообще не болят! На четвёртом круге показалось, что немного устал, но на последнем — нет, никакой усталости, чувствую себя отлично. От старта до финиша — просто фантастика!

Даже если бы я занял 10-е или 20-е место, это всё равно было бы моим лучшим выступлением. А если уж этим быть недо