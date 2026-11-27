«Надеялась, но не верила». Эберг — о победе в индивидуальной гонке на КМ в Финляндии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 15 км на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Она преодолела дистанцию за 41.47,9 и допустила один промах.

«Конечно, я надеялась на победу, но до гонки в это не верила. Очень довольна тем, чего добилась сегодня. Думаю, что промах произошёл из-за недостатка концентрации. В остальном я очень довольна своим выступлением», — приводит слова Эберг SVT.

Второй стала представительница Финляндии Соня Лейнамо, уступив лидеру 22,7 секунды. Тройку призёров замкнула француженка Жулия Симон (+35,4).