«У меня были все шансы». Хальварссон — о 17-м месте в индивидуальной гонке на этапе КМ

Шведская биатлонистка Элла Хальварссон прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Финляндии. Спортсменка на первых трёх огневых рубежах отстрелялась чисто, но на последнем допустила два промаха и стала 17-й.

«Сегодня у меня были все шансы. Я начала довольно бодро, а на стрельбище действовала не спеша, чтобы точно поразить мишени. Очень обидно, что так вышло на последнем рубеже», — приводит слова Хальварссон SVT.

Победу в гонке одержала Эльвира Эберг, преодолев дистанцию за 41.47,9 и допустив один промах. Второй стала представительница Финляндии Соня Лейнамо, уступив лидеру 22,7 секунды. Тройку призёров замкнула француженка Жулия Симон (+35,4).