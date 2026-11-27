24-летняя финская биатлонистка Соня Лейнамо высказалась о втором месте в индивидуальной гонке на 15 км на первом этапе Кубка мира — 2026/2027, который проходит в Контиолахти, Финляндия.

«Всё точно так же, как и в прошлом году. Я просто в шоке. На четвёртом огневом рубеже было очень волнительно, ведь до этого я уже безупречно отработала три рубежа. Сказала себе, что, даже если сейчас промахнусь по всем пяти мишеням, гонка всё равно уже получилась отличной. Но я прекрасно понимала: если снова отстреляю чисто, это будет просто великолепное выступление», — приводит слова Лейнамо Yle.

Победу в гонке одержала шведка Эльвира Эберг, тройку призёров замкнула француженка Жулия Симон.