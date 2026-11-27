«Просто невероятно!» Минккинен — о втором месте Лейнамо в индивидуальной гонке в Финляндии

Финская биатлонистка Суви Минккинен высказалась о втором месте соотечественницы Сони Лейнамо в индивидуальной гонке на 15 км на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Лейнамо показала время 42.10,6 и не допустила ни одного промаха.

«Это просто невероятно! По ходу гонки я несколько раз слышала, что Соня [Лейнамо] выходит в лидеры.

Было очень здорово это слышать. Видно, что уровень наших девушек вырос», — приводит слова Минккинен Nordic Magazine.

Суви Минккинен в гонке заняла 29-е место, уступив 3.44,4 (2 промаха) победительнице гонки Эльвире Эберг. Шведка преодолела дистанцию за 41.47,9 и допустила один промах.