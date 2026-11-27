«Давно хотела начать сезон именно так». Симон — о бронзе на КМ в Контиолахти

Трёхкратная олимпийская чемпионка 2026 года французская биатлонистка Жулия Симон высказалась о бронзе в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира — 2026/2027 в Контиолахти, Финляндия. Спортсменка преодолела дистанцию за 42.23,3 и не допустила ни одного промаха.

«Я давно хотела начать сезон именно так. Очень рада, что сумела показать красивую стрельбу, ведь именно такой была моя цель — продемонстрировать качественное выступление.

Была полностью сосредоточена на своей работе и вовремя закрывала мишени. Взяла на себя ответственность, и я очень довольна проделанной работой — это был красивый биатлон», — приводит слова Симон Nordic Magazine.