«Взяла не тот темп и не смогла прибавить». Мишлон — о четвёртом месте на КМ в Финляндии

Двукратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Осеан Мишлон высказалась о своём результате в индивидуальной гонке на 15 км на первом этапе Кубка мира — 2026/2027 в Финляндии. Спортсменка заняла четвёртое место, преодолев дистанцию за 42.42,0 и не допустив ни одного промаха.

«Я очень довольна результатом, это действительно здорово! Конечно, в голове крутилось множество мыслей — особенно во время стрельбы, — но всё прошло хорошо. Очень рада тому, как мне удалось сохранять концентрацию на огневом рубеже.

Конечно, поскольку я вечно всем недовольна и стремлюсь к совершенству, есть небольшое разочарование по поводу лыжного хода. Мне кажется, взяла не тот темп и не смогла прибавить, чтобы по-настоящему выложиться. Это немного досадно, но в целом всё идет отлично», — приводит слова Мишлон Nordic Magazine.