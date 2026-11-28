Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил свой результат в спринте на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, а также рассказал о самочувствии своей жены, биатлонистки Виктории Метели после перенесённого мононуклеоза.

«Мне понравилась борьба на последнем круге за каждую секунду. Рад даже второму месту.

У Виктории восстановление прошло не так хорошо, как у меня. Сейчас ей довольно тяжело тренироваться и бегать. Прошли обследование. Как сказал [тренер] Николай Степанович Загурский, он такое видел только у умирающих людей. Надеюсь, что всё будет хорошо. В том числе после гонок. Дело в восстановлении. Я тренировался по минимуму, а она это делала больше меня. Но вина всё же не на спортсменке», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».