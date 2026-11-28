Сборная Норвегии одержала победу в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти

Сборная Норвегии (Марте Крокстад Йохансен, Марен Ельмесет Киркеэйде, Йохан-Олав Ботн, Ветле Шоста Кристиансен) выиграла смешанную эстафету на стартовом этапе Кубка мира — 2026/2027 в Контиолахти, Финляндия. Норвежские биатлонисты завершили гонку за 1:09.00,6, использовав пять дополнительных патронов за время гонки.

Вторыми на финише стали биатлонисты Франции (Жулия Симон, Осеан Мишлон, Оскар Ломбардо, Эмильен Клод), которые проиграли победителям 10,3 секунды (четыре дополнительных патрона). Замкнула тройку лидеров сборная Германии (Ванесса Фойгт, Янина Хеттих-Вальц, Филипп Наврат, Филипп Хорн) с отставанием 31,8 секунды (восемь дополнительных патронов, два штрафных круга).

Биатлон. Кубок мира – 2026/2027. Первый этап. Контиолахти, Финляндия. Смешанная эстафета:

1. Норвегия – 1:09.00,6 (4 дополнительных патрона, 0 штрафных кругов);

2. Франция +10,3 (4 дополнительных патрона, 0 штрафных кругов);

3. Германия +31,8 (8 дополнительных патронов, 2 штрафных круга);

4. Чехия +40,8 (8 дополнительных патронов, 0 штрафных кругов);

5. Италия +44,3 (7 дополнительных патронов, 0 штрафных кругов);

6. Украина +1.10,7 (5 дополнительных патронов, 0 штрафных кругов).