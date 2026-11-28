Эйнар Хедегарт выиграл первую гонку после возвращения из лыжных гонок в биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Эйнар Хедегарт выиграл первые соревнования после возвращения в биатлон. Сегодня, 28 ноября, он стал победителем спринта на этапе Кубка IBU в Идре, Швеция, преодолев дистанцию за 22.56,4 и допустив один промах.

Второе место занял норвежский биатлонист Каспер Калкенберг с отставанием в 31 секунду и одним промахом. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Мартин Невланн с отставанием в 42 секунды.

Биатлон. Первый этап Кубка IBU-2026/2027. Идра. Мужчины. Спринт. Итоговые результаты:

1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 22.56,4 (один промах).

2. Каспер Калкенберг (Норвегия) +31,0 (1).

3. Мартин Невланн (Норвегия) +42,0 (0).

Эйнар Хедегарт заявил о переходе из лыжных гонок в биатлон в июле 2026 года.