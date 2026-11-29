Олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал о проблемах, которые он испытал во время стрельбы стоя на четвёртом этапе смешанной эстафеты на этапе Кубка мира — 2026/2027 в Контиолахти. Норвежские биатлонисты одержали победу в гонке, опередив на финише Францию.

«На последней стрельбе стоя я очень сильно замёрз. Пытался нажать на спусковой крючок, но практически не чувствовал его. Мне также было трудно достать запасные патроны — я никак не мог вытащить их из держателя. Это была действительно тяжёлая стрельба стоя. Когда всё начинается таким образом, ты начинаешь дрожать и ещё сильнее задерживать дыхание, потому что боишься промахнуться», — приводит слова Кристиансена Ski Nordique.