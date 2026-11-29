Серохвостов упал на спуске и сошёл с масс-старта на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске

Сегодня, 29 ноября, в Ханты-Мансийске проходит мужской масс-старт на 15 км в рамках первого этапа Кубка Содружества. Российский биатлонист Даниил Серохвостов упал на спуске и был вынужден сойти с гонки.

После второго огневого рубежа лидирует Олег Домичек (15.52,5; 0 промахов). Второй — Виктор Плицев (+15,3; 1), третий — Алексей Вагин (+19,7; 1).

Ранее на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске Серохвостов занял второе место в спринте на 10 км. Он преодолел дистанцию за 25.33,2 и допустил один промах.

Первый этап Кубка Содружества — 2026/2027 проходит с 28 по 29 ноября. Также этапы состоятся в Рязани, Сочи, Раубичах, а финал пройдёт в Мурманске.