Многократная чемпионка России по биатлону Наталия Шевченко в социальных сетях сообщила, что ждёт ребёнка. Наталия и её супруг Алексей впервые станут родителями.

«Дорогие мои болельщики! В такой замечательный день, как День матери, пришло время поделиться радостной новостью от первого лица!

Мы с Алексеем ждём ребёнка, и в этом сезоне я буду пробовать себя в роли мамы! Всех люблю и обнимаю! Надеюсь быстро восстановиться и продолжать радовать вас своими победами!» – написала спортсменка в социальных сетях.

В пролом сезоне Наталия Шевченко стала победительницей общего зачёта Кубка России. На Кубке Содружества в общем зачёте стала второй. На чемпионате России в Тюмени в марте 2026 года завоевала четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.