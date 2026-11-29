Российский биатлонист Александр Корнев в формате опроса составил топ-10 отечественных биатлонистов на сезон-2026/2027. Спортсмен расставлял фамилии, не зная, кого ведущий назовёт следующим. Возглавил десятку сам Корнев, замкнул – Дмитрий Евменов.

Таким получился топ-10 фаворитов у Александра:

1. Александр Корнев.

2. Эдуард Латыпов.

3. Кирилл Бажин.

4. Даниил Серохвостов.

5. Карим Халили.

6. Роман Ерёмин.

7. Савелий Коновалов.

8. Даниил Сгибнев.

9. Александр Логинов.

10. Дмитрий Евменов.

Опрос проводился в эфире «Матч ТВ».

Ранее Корнев стал победителем спринта на первом этапе Кубка Содружества – 2026/2027, который прошёл в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию в 10 км за 25.28,7 и допустил один промах на двух огневых рубежах.