Общий зачёт Кубка Содружества — 2026/2027: Вагин лидирует, Домичек — второй
Российский биатлонист Алексей Вагин лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2026/2027. После масс-старта на 15 км в Ханты-Мансийске в его активе 216 очков.
Вторую строчку занимает победитель сегодняшней гонки Олег Домичек с результатом 200 очков. Тройку лидеров замыкает Даниил Сгибнев (195).
Биатлон. Кубок Содружества — 2026/2027. Общий зачёт на 29 ноября:
- Алексей Вагин – 216 очков.
- Олег Домичек – 200.
- Даниил Сгибнев – 195.
- Александр Корнев – 194.
- Савелий Коновалов – 189.
- Иван Колотов – 188.
- Карим Халили – 188.
- Эдуард Латыпов – 178.
- Роман Сурнев – 178.
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 175.
- Евгений Сидоров — 172.
- Антон Бабиков — 164.
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