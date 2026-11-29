Российский биатлонист Алексей Вагин лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2026/2027. После масс-старта на 15 км в Ханты-Мансийске в его активе 216 очков.

Вторую строчку занимает победитель сегодняшней гонки Олег Домичек с результатом 200 очков. Тройку лидеров замыкает Даниил Сгибнев (195).

Биатлон. Кубок Содружества — 2026/2027. Общий зачёт на 29 ноября: