Российская биатлонистка Инна Терещенко лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2026/2027. После победы в масс-старте на 12,5 км в Ханты-Мансийске в активе спортсменки 228 очков.

Вторую строчку занимает Кристина Резцова с 217 очками. Тройку лидеров замыкает Виктория Метеля (198).

Биатлон. Кубок Содружества — 2026/2027. Женщины. Общий зачёт на 29 ноября:

Инна Терещенко – 228 очков. Кристина Резцова – 217. Виктория Метеля – 198. Виктория Бажина – 195. Анастасия Зырянова – 194. Наталья Дуркина – 187. Юлия Коваленко – 185. Анастасия Шевченко – 180. Динара Смольская (Беларусь) – 180. Ульяна Черепанова – 176.