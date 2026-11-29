Общий зачёт Кубка Содружества — 2026/2027: Терещенко захватила лидерство, Резцова — вторая
Российская биатлонистка Инна Терещенко лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2026/2027. После победы в масс-старте на 12,5 км в Ханты-Мансийске в активе спортсменки 228 очков.
Вторую строчку занимает Кристина Резцова с 217 очками. Тройку лидеров замыкает Виктория Метеля (198).
Биатлон. Кубок Содружества — 2026/2027. Женщины. Общий зачёт на 29 ноября:
- Инна Терещенко – 228 очков.
- Кристина Резцова – 217.
- Виктория Метеля – 198.
- Виктория Бажина – 195.
- Анастасия Зырянова – 194.
- Наталья Дуркина – 187.
- Юлия Коваленко – 185.
- Анастасия Шевченко – 180.
- Динара Смольская (Беларусь) – 180.
- Ульяна Черепанова – 176.
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