«Хорошо снова оказаться на вершине». Перро — о победе в спринте на этапе КМ в Контиолахти

Двукратный олимпийский чемпион 2026 года в эстафетах, трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эрик Перро поделился впечатлениями от победы в спринте на 10 км на первом этапе Кубка мира — 2026/2027 в Контиолахти, Финляндия. Он преодолел дистанцию за 23.15,6 и не допустил ни одного промаха.

«Хорошо снова оказаться на вершине, особенно в спринте. Моя последняя победа в спринте была несколько лет назад, поэтому я очень горжусь всей своей гонкой. Я