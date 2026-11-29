Эльвира Эберг выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей женского спринта на первом этапе Кубка мира — 2026/2027 в Контиолахти, Финляндия. Она преодолела дистанцию за 21 минуту 05,6 секунды и допустила один промах за всю гонку.

Второе место заняла представительница Франции Жюстин Бреза-Буше, отставшая от лидера на 1,5 секунды и также допустившая один промах за всю дистанцию. Тройку призёров замкнула полька Камила Жук — её отставание составило 6