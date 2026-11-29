Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону в масс-старте на 12,5 км француженка Жюстин Бреза-Буше поделилась эмоциями от серебра в спринте на первом этапе Кубка мира — 2026/2027 в Контиолахти, Финляндия. Спортсменка отстала от лидера на 1,5 секунды.

«Знаю, у меня есть всё необходимое, чтобы показывать отличные результаты каждый раз. Это настоящая борьба с моим сознанием, потому что я прошла долгий путь. Я чувствую, что психика постоянно пытается вести переговоры. Индивидуальная гонка многому меня научила в этом плане. Я слишком полагалась на то, что знаю. Я оставляла слишком много места для сомнений, и это вызвало разочарование.

Моя настоящая сила сегодня заключалась в том, что я была собрана на стрельбище. Стоя мне всё же немного повезло, и третий выстрел попал точно в цель. Я знала, что Эльвира [Эберг] опасна, особенно на последнем круге, учитывая то, что она показала в индивидуальной гонке. Я действительно выложилась на полную на