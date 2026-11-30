Хедегарт взял серебро этапа Кубка IBU в Идре с восьмью промахами в гонке преследования

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Эйнар Хедегарт завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Идре, допустив восемь промахов за всю дистанцию. Ранее спортсмен вернулся в биатлон из лыжных гонок. Хедегарт отстал от лидера на 39,8 секунды.

Победителем гонки преследования стал соотечественник Хедегарта Каспер Калкенберг, показавший время 33 минуты 29,6 секунды с тремя промахами. Тройку призёров замкнул француз Лео Карлье также с тремя промахами.

Эйнар Хедегарт заявил о переходе из лыжных гонок в биатлон в июле 2026 года. Две олимпийские медали в лыжах он завоевал на Играх-2026 в Милане.