Шамрай: команда купила Вале Семеренко огромные очки

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Григорий Шамрай рассказал о моральном состоянии Валентины Семеренко, неудачная стрельба которой лишила команду медалей в эстафете.
«Валя уже отошла от стресса, не в последнюю очередь благодаря поддержке всей команды. Конечно же, она переживала. Девчонки в шутку купили ей огромные очки и сказали: это на случай, если опять будет туман. Валя пообещала, что для прикола поедет в них в первый день на пристрелку в Рупольдинге.
На стрельбище стоял такой туман, что она просто не видела, куда стрелять. Так что, думаю, ничего нельзя было сделать. У каждого человека есть определённая степень остроты зрения. Валя уже не первый раз оказывается в подобной ситуации. Два года назад в Оберхофе она в спринте заработала пять или шесть кругов. Я сам удивился, что случилось. Она говорит: „Сначала вроде бы вижу установку, потом ложусь — в прицеле абсолютно ничего“. Мы на следующие гонки корректировку сделали. Масс-старт Валя бежала с не свойственными ей большой мушкой и диоптром. В день эстафеты на пристрелке у неё всё получилось. Никто не думал, что к четвёртому этапу так сильно стадион туманом затянет», — приводит слова Шамрая «Спорт-экспресс в Украине».
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