Гараничев был лишён первого места Универсиады за фальстарт

На Универсиаде в турецком Эрзуруме завершился мужской биатлонный персьют на 12,5 км. Россиянин Евгений Гараничев занял первое место, но решением судей был оштрафован на 30 секунд за фальстарт, сообщает «Весь спорт». Таким образом, Гараничев стал бронзовым призёром гонки, пропустив вперёд украинцев Сергея Семёнова и Артёма Приму.

Универсиада. Турция. Биатлон

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Сергей Семёнов (Украина) — 31.08,6 (3 промаха).

2. Артем Прима (Украина) — + 13,1 (3).

3. Евгений Гараничев (Россия) — + 22,9 (4)…

7. Алексей Трусов (Россия) — + 1.47,9 (3)…

9. Сергей Клячин (Россия) — + 2.05,1 (3).

10. Станислав Базеев (Россия) — + 2.06,2 (5)…

13. Сергей Бочарников (Россия) — + 2.35,0 (4)…

17. Андрей Тургенев (Россия) – + 3.29,1 (2).