Моисеев: по интересу зрителей пятиборье приближается к биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев высказал своё мнение относительно правил, введённых Международным союзом современного пятиборья после Олимпиады в Пекине. Напомним, что количество дисциплин было сокращено с пяти до четырёх за счёт объединения стрельбы из пневматического пистолета из положения стоя с 10 метров и трёхкилометрового кросса.

«Не одобряю эти правила, потому что стрельба как вид спорта в современном пятиборье утратила своё происхождение и качество. Стрельба стала проще, но одновременно более зрелищной. Мы приближаемся к биатлону по интересу со стороны зрительской аудитории. Вид спорта, конечно, стал более динамичным, сократилось время выступления одного спортсмена. Это огромный плюс для зрителя, который не проводит теперь так много времени на стадионе.

При этом всё решали руководители федерации и международный комитет. Я знаю, что большинство спортсменов было против изменений в правилах, но, несмотря на это, организационный комитет принял решение», — сказал Мосеев в интервью «Спорт-экспрессу».