Допинг-проба Оксаны Хвостенко дала положительный результат

В допинг-пробе украинской стреляющей лыжницы Оксаны Хвостенко, взятой у спортсменки на чемпионате мира в Ханты-Мансийске, найдено повышенное содержание эфедрина. По информации сайта федерации биатлона Украины, вещество попало в организм биатлонистки через лекарство от кашля. Эфедрин не является полностью запрещённым препаратом, но превышение разрешённой нормы может повлечь определённое наказание.

Напомним, что на чемпионате мира 2011 года Хвостенко завоевала серебряную медаль в женской эстафете, а по окончании сезона завершила карьеру спортсменки.