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175 лет назад 2016
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Рейтинг боксёров-тяжеловесов, составленный читателями «Чемпионата»
Текст: Константин Устьянцев

Кличко по-прежнему лучший. Рейтинг боксёров-супертяжеловесов

Владимир Кличко, вопреки всему, по-прежнему является лучшим супертяжеловесом планеты. Поветкин и Паркер идут следом. Так решили читатели.
26 декабря 2016, понедельник. 16:30. Бокс/ММА
Сегодня мы подводим итоги опроса, в котором вы определяли, кто является лучшим боксёром-тяжеловесом на сегодняшний день. Мы предлагали вам сделать свой выбор из 10 бойцов: Энтони Джошуа (Великобритания), Деонтей Уайлдер (США), Тайсон Фьюри (Великобритания), Владимир Кличко (Украина), Александр Поветкин (Россия), Луис Ортис (Куба), Бермейн Стиверн (Гаити/Канада), Лукас Браун (Австралия), Джозеф Паркер (Новая Зеландия), Дэвид Хэй (Великобритания). И вот, что из этого получилось.

28% респондентов отдали свои голоса за Кличко, чуть меньше 27% опрошенных считают, что лучшим является Поветкин, 14% голосов набрал Джошуа. Предлагаем вашему вниманию итоговую таблицу народного рейтинга:

1. Владимир Кличко (Украина, 64-4-0, 53 КО) — 28% голосов
2. Александр Поветкин (Россия, 31-1-0, 23 КО) — 27%
3. Энтони Джошуа (Великобритания, 18-0-0, 18 КО) — 14%
4. Деонтей Уайлдер (США, 37-0-0, 36 КО) — 13%
5. Тайсон Фьюри (Великобритания, 25-0-0, 18 КО) — 9%
6. Дэвид Хэй (Великобритания, 28-2-0, 26 КО) — 6%
7. Луис Ортис (Куба, 27-0-0, 23 КО) — 2%
8. Лукас Браун (Австралия, 24-0-0, 21 КО) — менее 1%
9. Бермейн Стиверн (Гаити/Канада, 25-2-1, 21 КО) — менее 1%
10 Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 22-0-0, 18 КО) — менее 1%


1. Владимир Кличко (Украина, 64-4-0, 53 КО)

Многолетний чемпион из Украины Владимир Кличко по-прежнему высоко котируется среди любителей бокса, что подтверждает его позиция в народном рейтинге «Чемпионата». Растеряв свои чемпионские пояса в бою с британцем Тайсоном Фьюри, Кличко уже больше года не может выйти на ринг. Причиной тому всё тот же Фьюри (британец был пойман на допинге, а после сославшись на душевные проблемы на время ушёл из бокса), а также сложности с подбором нового соперника. Сейчас, когда есть чёткое понимание дальнейшего развития событий в карьере Кличко-младшего (бой против небитого проспекта Энтони Джошуа запланирован на 29 апреля), нужно запастись терпением и дождаться определяющего боя для украинца. Итог этого поединка даст ответ на вопрос, способен ли почти 40-летний экс-чемпион вновь вернуть утраченные позиции или же бой с перспективным британцем станет для Кличко последним в карьере.


2. Александр Поветкин (Россия, 31-1-0, 23 КО)

Русский Витязь Поветкин в последнее время ведёт ожесточённую борьбу не только в ринге, но и за его пределами. Мельдониевая допинг-история изрядно потрепала нервы российскому бойцу в начале года (в результате Александр был оправдан), а вместе с тем лишила его возможности побороться за титул по одной из самых престижных версий — WBC. В конце года прозвучал ещё один тревожный звоночек, на сей раз аналогично ситуации с мельдонием положительной оказалась одна из нескольких проб перед боем со Стиверном за титул временного чемпиона WBC. В результате ни боя, ни пояса. Сейчас представителям Поветкина предстоит доказывать свою правоту в суде, поскольку в новой истории с допингом российского бойца больше вопросов, чем ответов на них. Между тем время идёт и играет против Поветкина. Набравший отличный ход Русский Витязь в последние годы выдаёт феноменальный результат, одержав пять досрочных побед в пяти поединках. Во многом благодаря этому Александр по-прежнему высоко котируется в рамках мирового профи-бокса, а также занимает уверенное второе место в рейтинге лучших тяжеловесов на сегодняшний день.


3. Энтони Джошуа (Великобритания, 18-0-0, 18 КО)

27-летний действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа (18-0-0, 18 KO) одержал на профи-ринге 18 побед, причём все они были добыты досрочно. Джошуа является одним из самых прогрессирующих профи-бойцов современности. За три года выступления в статусе профессионала он успел провести 18 боёв (в среднем по шесть поединков в год), стать чемпионом и провести несколько защит титула. Впереди у Джошуа главный бой в карьере. Его соперником станет Владимир Кличко. Поединок Кличко и Джошуа состоится 29 апреля следующего года на знаменитом 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону в нём будут стоять мировые титулы — WBA Super, IBF и IBO. Это будет классическое противостояние молодости и опыта. Напомним, Владимир, которому на момент намеченного боя будет уже 41 год, является олимпийским чемпионом — 1996, а Энтони – обладателем золотой медали Олимпиады 2012 года.


4. Деонтей Уайлдер (США, 37-0-0, 36 КО)

31-летний 201-сантиметровый чернокожий американец, который стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года, только в первом тяжёлом весе (до 91 кг). Причём Уайлдер стал единственным из боксёров США, завоевавший на тех Играх медаль. Деонтей начал занятия боксом только в 2005 году, когда ему было 20 лет. Но парень был настолько физически развит, что уже в 21-м любительском бою завоевал право представлять свою страну на Олимпийских играх. Затем он сразу перешёл в профи, подписав контракт с Golden Boy Promotions. На сегодняшний день Уайлдер провёл 37 профи-боёв, 36 выиграв, все досрочно. Уайлдер одержал победу над Бермейном Стиверном, завладев чемпионским поясом WBC. После этого сорвался его поединок с Александром Поветкиным. Сейчас Уайлдер находится в ожидании своего очередного выхода на ринг. После залеченной травмы он возвращается 25 февраля поединком с поляком Андржеем Вавжиком.


5. Тайсон Фьюри (Великобритания, 25-0-0, 18 КО)
28-летний 206-сантиметровый Фьюри получил при рождении такое имя благодаря своему отцу, который также был профессиональным бойцом и считал своим кумиром Майка Тайсона. Этот гигант, в жилах которого течёт цыганская кровь, навёл самый настоящий шорох в супертяжёлом дивизионе, побив многолетнего чемпиона украинца Владимира Кличко. Британский Тайсон не отличается высокой скоростью и техникой, но достаточно эффективно использует свои громадные габариты, действуя преимущественно из-за джеба. Но как показывает практика, скромный арсенал на бумаге не мешает ему добиваться поставленных целей. К тому же Фьюри остер на язык. За словом в карман Тайсон никогда не лез, и именно поэтому половина фанатов его ненавидит, зато другая — боготворит. В настоящее время Фьюри, который вдрызг провалил допинг-тест перед повторным боем с Кличко, пребывает вне бокса. По словам Цыгана, у него душевное расстройство, которое стало следствием употребления наркотиков. Именно поэтому ему сейчас нужен отдых.


6. Дэвид Хэй (Великобритания, 28-2-0, 26 КО)
Одиозный британец Дэвид Хэй, который после поражения от Владимира Кличко в 2011 году и победы над Дереком Чисорой в 2012-м взял почти четырёхлетнюю паузу, вновь находится в нескольких шагах от претендентского статуса. Проведя два разминочных боя по ходу текущего года, Хэймекер бросил вызов чемпиону WBC в первом тяжёлом весе соотечественнику Тони Белью. Бой пройдёт в рамках супертяжёлого веса и будет носить рейтинговый характер. Публика всегда была неравнодушна к бойцам-хулиганам. Хэй таковым и является. Достаточно вспомнить его знаменитую зарисовку с головами Кличко. Хэй умеет эпатировать публику, а она до сих пор отвечает ему взаимностью.


7. Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 22-0-0, 18 КО)
24-летний новозеландский супертяж Джозеф Паркер (22-0-0, 18 KO) недавно завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO и теперь по праву может считаться одним из лучших бойцов дивизиона. В планах у 24-летнего Паркера объединение чемпионских поясов с чемпионами из соседних версий. Однако, для того чтобы выходить на бой с тем же Уайлдером, ему следовало бы провести несколько защит титула в США. Паркера никто не знает в Мекке профессионального бокса. В этом и заключается самая большая сложность переговорного процесса относительно попытки унификации поясов.


8. Луис Ортис (Куба, 27-0-0, 23 КО)

Долгое время выступавший за сборную Кубы и завоевавший немало медалей на соревнованиях различного уровня, ныне беглый 37-летний левша делает успешную профессиональную карьеру в США. Ортис, как и подавляющее большинство переселенцев с Острова Свободы, обосновался в штате Флорида, где преимущественно и проводит свои поединки. Луис начал без раскачки, за полтора года успев побить неплохую оппозицию и стремительно продвинувшись к вершинам мировых рейтингов. К нынешнему времени на его счету, в частности, имеются победы над двукратными участниками мировых чемпионских боёв Бертом Купером и Луисом Андресом Пинедой, а также перспективным Латифом Кайоде, Брайантом Дженнингсом, и опытными Тони Томпсоном и Маликом Скоттом. В своём последнем поединке, который состоялся 10 декабря, Ортис досрочно победил малоизвестного британца Давида Аллена, а за 28 дней до этого взял верх над уже упомянутым Скоттом.


9. Лукас Браун (Австралия, 24-0-0, 21 КО)

37-летний австралийский гигант Лукас Браун (24-0-0, 21 KO) в настоящее время пребывает в режиме ожидания. Его простой после боя против Руслана Чагаева в марте текущего года продолжается до сих пор, и практически никаких перспектив у него нет. Ранее Всемирная боксёрская ассоциация постановила, что Браун должен разыграть титул регулярного чемпиона в бою с американцем Шенноном Бриггсом до 31 декабря текущего года. Однако допинг-проба, недавно взятая у Брауна ВАДА, дала положительный результат на запрещённое вещество (какое именно, не уточняется). Ожидается, что в ближайшее время WBA отреагирует на результат допинг-тестирования австралийского боксёра. Ранее Браун провалил допинг-тест после поединка с Русланом Чагаевым, у которого отнял титул WBA. Титула он лишился, но его команда категорически отрицала использование боксёром запрещённых препаратов.


10. Бермейн Стиверн (Гаити/Канада, 25-2-1, 21 КО)

Бермейн Стиверн ранее уже являлся чемпионом мира WBC, став им после того, как прежний обладатель этого звания украинец Виталий Кличко решил завершить свою боксёрскую карьеру. И потерял мировой титул Стиверн как раз в бою с Уайлдером, проиграв ему в январе прошлого года по очкам единогласным решением судей. До того как был объявлен бой Бермейна с Поветкиным, кандидатура гаитянского канадца рассматривалась в качестве возможного оппонента на ближайшую защиту мирового титула IBF его нынешним владельцем британцем Энтони Джошуа. Сейчас, когда Стиверн бежал из Екатеринбурге вместе со своей командой (допинг-проба А Поветкина дала положительный результат на остарин), крайне сложно предположить, когда ещё он получит право на титульный бой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Поветкин Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Дэвид Хэй
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