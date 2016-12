Год больших потерь для бокса и ММА. От Али до Кимбо

К сожалению, одним из самых значительных событий уходящего года в мире бокса стала кончина короля этого вида спорта Мохаммеда Али. Имевший прозвище Величайший, легендарный боксёр ушёл из жизни 3 июня в возрасте 74 лет. Перед этим бывший трёхкратный чемпион мира в тяжёлом весе был госпитализирован в больницу из-за проблем с дыханием, спровоцированных развитием болезни Паркинсона, от которой он страдал более трёх десятков лет. Его состояние постоянно ухудшалось, а затем стало критическим, и он был подключён к аппарату искусственного дыхания. Причиной смерти Али стал септический шок, возникший из-за «неустановленных естественных причин». Похоронили легенду бокса 11 июня в его родном городе Луисвилле в штате Кентукки.Мохаммед Али (урождённый Кассиус Марселлус Клей) являлся одним из символов бокса и всего спорта в целом. Его имя было знакомо людям во всех странах мира. Он был не только спортсменом гигантских масштабов, но и выдающейся, харизматической личностью, проявившей себя также на поприщах общественной, гражданской и политической деятельности. Он провозгласил себя Величайшим, и поклонники бокса приняли это определение. Он очень много говорил, иногда вёл себя вызывающе и даже высокомерно, но люди прощали ему это, настолько он был впечатляющ в ринге и вне его. Безусловно, миру бокса будет очень не хватать самого большого его символа всех времён и народов.Али стал чемпионом Олимпийских игр 1960 года в Риме в полутяжёлой весовой категории, а затем, перейдя в профессиональный бокс, добился в нём потрясающих результатов, установив несколько исторических рекордов. Он шесть раз (больше, чем кто-либо) удостаивался звания «Лучший боксёр года» по версии самого авторитетного периодического издания в мире бокса – журнала The Ring. Также шесть раз Али становился участником лучших боёв года по версии The Ring. Его схватки с Джорджем Формэном, Джо Фрейзером и Санни Листоном навсегда вошли в сокровищницу мирового бокса. После завершения боксёрской карьеры Али был включён во все известные боксёрские залы славы.9 октября после продолжительной борьбы с болезнью сердца в возрасте 60 лет умер один из самых ярких бойцов в истории бокса – бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Аарон Прайор, носивший ринговое прозвище Ястреб. И спортивная, и жизненная его судьба изобиловала крутыми поворотами. Этот выдающийся боксёр сполна познал и взлёты, и падения, и радости, и горести жизни. Несмотря на феноменальные способности, в силу разных причин и обстоятельств он далеко не до конца сумел реализовать свой щедро наделённый природой талант. Долгое время оставаясь непобеждённым, Прайор так и не смог встретиться со многими другими звёздными бойцами своего времени.Поэтому он занимает не такое высокое место в истории бокса, какого он мог бы достичь благодаря своему огромному потенциалу. Но и те свершения, которые ему покорились, дали возможность вписать его имя крупными литерами в историю бокса. Ринговое прозвище Прайора Ястреб как нельзя точно характеризует его яркую, напористую, стремительную и безжалостную манеру ведения боя. Прайор владел мировыми титулами WBA и IBF в первом полусреднем весе. Более всего он запомнился поклонникам бокса двумя захватывающими схватками с другим великим бойцом – никарагуанцем Алексисом Аргуэлло, которые завершились досрочными победами Прайора.7 сентября в Калифорнии в возрасте 64 лет скончался экс-чемпион мира в полулёгком и первом лёгком весах Бобби Чакон. Этот отчаянный и бескомпромиссный боец дважды становился участником «боёв года» по версии журнала The Ring. В 2005 году он был введён в Международный зал боксёрской славы. В конце жизни Чакон страдал от «боксёрского слабоумия», приобретённого вследствие полученных во время спортивной карьеры многочисленных ударов в голову. Из-за болезни в последние годы он постоянно находился в специальном медицинском учреждении. Причиной смерти известного боксёра стало неудачное падение, во время которого он сильно ударился головой. В результате, от полученных травм экс-чемпион мира скончался. В связи со смертью Чакона президент WBC Маурисио Сулейман объявил однодневный траур.11 марта после продолжительной болезни на 75-м году жизни скончался бывший многолетний президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Джильберто Мендоза-старший. На протяжении почти десяти лет этот известный функционер мира бокса боролся с раком. Занимавший на момент своей смерти пост почётного президента WBA Мендоза оставил о себе неоднозначные воспоминания для любителей и специалистов бокса. Многое, что он сделал за долгие годы управления самой старой боксёрской федерацией мира, пошло на пользу благородному кулачному искусству. Но некоторые из проведённых им реформ приобрели спорную репутацию. Мендоза умер в столице Венесуэлы Каракасе, где и был похоронен 13 марта. В связи с кончиной своего многолетнего президента руководство WBA объявило семидневный траур.Также в 2016 году ушли из жизни пять экс-чемпиона мира по профессиональному боксу: 77-летний обладатель титулов WBC и WBA в первом полусреднем весе венесуэлец Карлос Эрнандес, 73-летний шотландский линейный чемпион мира в наилегчайшем весе Уолтер МакГовэн, 64-летний испанский чемпион WBC в первом полусреднем весе Перико Фернандес, 80-летний мексиканский абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Хосе Бесерра и 37-летняя южнокорейская чемпионка мира по версии IFBA в легчайшем весе Юн-Янг Ким.6 июня во Флориде в возрасте 42 лет скончался известный боец ММА Кевин Фергюссон, носивший прозвище Кимбо Слайс. Также в его послужном списке значатся семь победных официальных боёв по профи-боксу. Причиной смерти Фергюссона стала сердечная недостаточность. Рано утром боец был срочно госпитализирован в тяжёлом состоянии и в тот же день умер. Слайс был одним из самых популярных бойцов ММА за всю историю. Также он прославился несанкционированными уличным боями, записи которых выкладывались в Интернет. В ММА Фергюссон провёл восемь официальных поединков, в двух из которых потерпел поражения, а один был признан несостоявшимся. Согласно отчёту судмедэкспертов, который был сделан незадолго до смерти Слайса, ему требовалась трансплантация сердца.В возрасте 75 лет скончался известный американский тренер Ричи Джиачетти, который работал с 14 чемпионами мира, в том числе с Майком Тайсоном, Ларри Холмсом, Аароном Прайором, Риддиком Боу, Джеймсом «Бастером» Дагласом, Оливером Макколлом, Джулианом Джексоном, Стивом Каннингхэмом, Жаном-Марком Мормеком и другими.И в мире любительского бокса стоит выделить уход из жизни известного кубинского мастера кожаных перчаток Адольфо Орту, который становился серебряным медалистом московской Олимпиады 1980 года в полулёгком весе, а также трижды завоёвывал золотые медали чемпионатов мира – в 1978, 1982 и 1986 годах в трёх разных весовых категориях (легчайшей, полулёгкой и лёгкой).